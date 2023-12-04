Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelinin aileleri arama çalışmalarıyla ilgili bilgilendirildi

        Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kayıp 7 kişilik mürettebatın ailelerine arama ve kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 20:05 Güncelleme: 04.12.2023 - 20:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelinin aileleri arama çalışmalarıyla ilgili bilgilendirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kayıp 7 kişilik mürettebatın ailelerine arama ve kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi verildi.

        Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı gemideki kayıp personeli arama çalışmaları sürüyor.

        Karadeniz Bölge Komutanlığı'nda misafir edilen kayıp mürettebatın ailelerini Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur ve Karadeniz Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Akın Çetin ziyaret etti.

        Komutanlıkta bulunan AFAD tırında ailelere Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile AFAD yetkilileri tarafından arama ve kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgilendirme yapıldı.

        Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım'da Karadeniz bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıkarken askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Ekiplerin çalışması sonucu gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İYİ Parti'den 'hayır' kararı çıktı
        İYİ Parti'den 'hayır' kararı çıktı
        Türkiye'den İsrail istihbaratına uyarı
        Türkiye'den İsrail istihbaratına uyarı
        İlk düdük geldi!
        İlk düdük geldi!
        Fenomen soruşturmasında 12 şirkete kayyum kararı
        Fenomen soruşturmasında 12 şirkete kayyum kararı
        "Bu hafta bir kış haftası olacak"
        "Bu hafta bir kış haftası olacak"
        Fatih Terim'in avukatlarından "Fatih Terim Fonu" açıklaması
        Fatih Terim'in avukatlarından "Fatih Terim Fonu" açıklaması
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde sıcak gelişme!
        Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde sıcak gelişme!
        Depremin verdiği hasar ortaya çıktı!
        Depremin verdiği hasar ortaya çıktı!
        "Defalarca söyledik... Akatlar olmaz!"
        "Defalarca söyledik... Akatlar olmaz!"
        Bellingham'dan Arda'ya: O bir fenomen!
        Bellingham'dan Arda'ya: O bir fenomen!
        İşte Oxford'a göre yılın kelimesi...
        İşte Oxford'a göre yılın kelimesi...
        Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem!
        Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem!
        Marmara'yı korkutan 5.1'in tüm ayrıntılarını İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz anlattı!
        Marmara'yı korkutan 5.1'in tüm ayrıntılarını İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz anlattı!
        Van Gölü çekilince ortaya çıktı... Koruma altına alındı
        Van Gölü çekilince ortaya çıktı... Koruma altına alındı
        Yatış yönü cinsiyetini gösteriyor... 3 bin 200 yıllık!
        Yatış yönü cinsiyetini gösteriyor... 3 bin 200 yıllık!
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı
        Avrupa kara teslim oldu
        Avrupa kara teslim oldu
        Otomotivde 1 milyon aşıldı
        Otomotivde 1 milyon aşıldı
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta "4 Aralık Dünya Madenciler Günü" kutlandı
        Zonguldak'ta "4 Aralık Dünya Madenciler Günü" kutlandı
        Zonguldak'ta "Maden Park" açıldı
        Zonguldak'ta "Maden Park" açıldı
        Dünya Madenciler Günü'nde, maden ocağı şeklinde yapılan park açıldı
        Dünya Madenciler Günü'nde, maden ocağı şeklinde yapılan park açıldı
        Zonguldak'ta budamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi öldü
        Zonguldak'ta budamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi öldü
        Ağaç budarken düşüp, öldü
        Ağaç budarken düşüp, öldü
        Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor
        Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor