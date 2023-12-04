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        Ağaç budarken düşüp, öldü

        ZONGULDAK'ınDevrek ilçesinde budamak için çıktığı ağaçtan düşen Adem İnamoğlu (46) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 12:48 Güncelleme: 04.12.2023 - 12:50
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        Ağaç budarken düşüp, öldü
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        ZONGULDAK'ınDevrek ilçesinde budamak için çıktığı ağaçtan düşen Adem İnamoğlu (46) hayatını kaybetti.

        Olay, dün Devrek ilçesi Çaydeğirmeni beldesi, Bük köyünde meydana geldi. Adem İnamoğlu, budamak için çıktığı ağaçtan düştü. Durumu fark edenler, sağlık ekiplerine haber verdi. İnamoğlu, gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak İnamoğlu, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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