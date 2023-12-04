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        Zonguldak'ta "Maden Park" açıldı

        Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde 4 Aralık Dünya Madenciler Günü kapsamında "Maden Park"ın açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 16:58 Güncelleme: 04.12.2023 - 17:34
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        Zonguldak'ta "Maden Park" açıldı
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        Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde 4 Aralık Dünya Madenciler Günü kapsamında "Maden Park"ın açılışı gerçekleştirildi.

        Kozlu Belediyesi, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ve Kozlu Kent Konseyi işbirliğiyle hazırlanan park, maden işçilerinin çalışma koşullarını anlatan alan olarak tasarlandı.

        Açılış töreninde kurdele kesilmesinin ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Törende protokol konuşmalarının ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuarı Çok Sesli Korosu "Madenci Marşı"nı seslendirdi.

        Törene, Kozlu Kaymakamı Hüseyin Ece, AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Kozlu Kent Konseyi Başkanı Barış Demirel, siyasi parti temsilcileri, maden işçileri ve yakınları katıldı.

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