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        Zonguldak'ta budamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi öldü

        Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bir kişi, budamak için çıktığı ağaçtan düşerek hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 15:08 Güncelleme: 04.12.2023 - 15:08
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        Zonguldak'ta budamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi öldü
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        Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bir kişi, budamak için çıktığı ağaçtan düşerek hayatını kaybetti.

        Çaydeğirmeni beldesi Bük köyünde Adem İ. (46) budamak için ağaca çıktı.

        Dengesini kaybederek ağaçtan düşen Adem İ'yi görenler, sağlık ekiplerine haber verdi.

        Bölgeye gelen sağlık personelince hastaneye kaldırılan Adem İ, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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