Zonguldak'ta budamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi öldü

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bir kişi, budamak için çıktığı ağaçtan düşerek hayatını kaybetti.

Çaydeğirmeni beldesi Bük köyünde Adem İ. (46) budamak için ağaca çıktı.

Dengesini kaybederek ağaçtan düşen Adem İ'yi görenler, sağlık ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen sağlık personelince hastaneye kaldırılan Adem İ, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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