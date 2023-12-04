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        Dünya Madenciler Günü'nde, maden ocağı şeklinde yapılan park açıldı

        ZONGULDAK´ınKozlu ilçesinde maden ocağı şeklinde tasarlanan park, Dünya Madenciler Günü´nde açıldı. `Maden Park´ın duvarına `Türkiye Cumhuriyeti sanayisini kurmak ve geliştirmek uğruna yerin altındaki taşkömürünü çıkartmak için beş binden fazla madencinin şehit olduğu topraklardasınız´ yazıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 15:58 Güncelleme: 04.12.2023 - 16:00
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        Dünya Madenciler Günü'nde, maden ocağı şeklinde yapılan park açıldı
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        ZONGULDAK´ınKozlu ilçesinde maden ocağı şeklinde tasarlanan park, Dünya Madenciler Günü´nde açıldı. `Maden Park´ın duvarına `Türkiye Cumhuriyeti sanayisini kurmak ve geliştirmek uğruna yerin altındaki taşkömürünü çıkartmak için beş binden fazla madencinin şehit olduğu topraklardasınız´ yazıldı.

        Kentte temel geçim kaynaklarından olan maden işçiliğini hem ziyarete gelenlere hem de madenci yakınlarına tanıtmak amacıyla, maden ocağı şeklinde park yapıldı  Maden Park ismi verilen parkın açılışı Kozlu Kent Konseyi Kadınlar ve Madenciler Meclislerinin düzenlediği programla yapıldı. Açılışa Kozlu Kaymakamı Hüseyin Ece, AK Parti Milletvekili Muammer Avcı, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürü Muharrem Kiraz, Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil ve ilçe protokolü katıldı. Kurdele kesilen açılışta, Kur´an-ı Kerim okunmasının ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile maden şehitleri için saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

        Projenin, Kozlu Kent Konseyi, Kozlu Belediyesi ve TTK iş birliğinde yapıldığını ifade eden Kent Konseyi Başkanı Barış Demirel, "Havzamız madenciliğinde ilklerin yaşandığı Kozlu´muzda yer altında çalışma ortamını yer üstüne taşıyarak `Maden Park´ projemizle bir ilke imza atılmıştır" dedi.

        İçi maden ocağı şeklinde tasarlanan, gerçek vagon ve demir rayların kullanıldığı Maden Park´ın çevresinde Atatürk ile Orhan Veli´nin sözleri yer aldı. Ayrıca parkın büyük bir duvarına da `Türkiye Cumhuriyeti sanayisini kurmak ve geliştirmek uğruna yerin altındaki taşkömürünü çıkartmak için beş binden fazla madencinin şehit olduğu topraklardasınız´ yazısı yazıldı. `Maden Park´ın bahçesinde maden makinaları ve bir madenci feneri de yer aldı.

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