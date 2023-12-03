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        Devrek'te şiir ve öykü yarışması ödülleri sahiplerine verildi

        Devrek Belediyesince 3'üncüsü düzenlenen "Rüştü Onur Şiir ve Müfide Güzin Anadol Öykü Ödülleri" törenle sahiplerine takdim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 15:30 Güncelleme: 03.12.2023 - 15:32
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        Devrek'te şiir ve öykü yarışması ödülleri sahiplerine verildi
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        Devrek Belediyesince 3'üncüsü düzenlenen "Rüştü Onur Şiir ve Müfide Güzin Anadol Öykü Ödülleri" törenle sahiplerine takdim edildi.

        Devrek Belediyesi Sineması'nda düzenlenen törende, seçici kurulun yaptığı puanlama sonucunda en çok puanı alan Fatma Aras'ın "Herkes İçin Hüzün" eseri şiir, Umut Çetin'in "Paça Rakısı" eseri öykü, Şükrü Çiftçi'nin "Kalanın Hikayesi" eseri de oy çokluğuyla jüri özel ödülüne layık görüldü.

        Sunumunu gazeteci, şair ve yazar İbrahim Tığ'ın yaptığı törende konuşan Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, sanatın toplumların gelişmesinde, yaşamasında ve ilerlemesinde çok önemli yeri olduğunu anlattı.

        Devrek'in, yetiştirdiği değerleri Rüştü Onur ve Müfide Güzin Anadol'un dizelerinde anlam bulduğunu aktaran Bozkurt, "Her yazarın bir şehri olduğu doğrudur ama o şehirleri kucaklayan yine yazarı, şairidir. Her şair, yazar, doğup büyüdüğü kentin aynasıdır aynı zamanda. Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz ödüllerimizi kazananları en içten duygularımla kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

        Uluslararası Yazarlar Birliği (PEN) Türkiye Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Özcan da Devreklilerin Başkan Bozkurt öncülüğünde sanatına, sanatçılarına sahip çıktığını anlattı.

        Burada sanat, sosyal ve kültürel yaşamın oldukça yüksek olduğunu vurgulayan Özcan, "Çünkü buranın yetiştirdiği değerleri var; Rüştü Onur'u, Müfide Güzin Anadol'ları, Hamit Kalyoncu'ları, Zihni Anadol'ları, Mithat Yaban'ları, İbrahim Tığ'ları, Nihat Ahlat'ları var. Burada sanata, kültüre ve sanatçıya sahip çıkan belediye başkanı, belediye var. PEN Türkiye Merkezi olarak kendisini kutluyoruz. Ödül kazanan şair ve yazarlarımızı da kutluyorum." ifadelerini kullandı.

        Başkan Bozkurt, daha sonra ödülleri sahiplerine takdim etti.

        Tören sonunda sanatçı Siyami Tığ ve arkadaşları tarafından Devrek türkülerinden oluşan dinleti sunuldu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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