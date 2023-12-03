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        DOSYA HABER/TÜRKİYE'NİN MAĞARALARI - Türkiye'nin ilk mağara kiliselerinden Cehennemağzı, inanç turizmiyle adından söz ettirmek istiyor

        GÖKHAN YILMAZ/MUSTAFA KEMAL BEKTAŞ - Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 22 yıl önce ziyarete açılan Cehennemağzı Mağaraları, Yunan mitolojisindeki önemi ve Roma Dönemi'ne ait gizli ibadet yerleriyle dikkati çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 11:03 Güncelleme: 03.12.2023 - 11:12
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        DOSYA HABER/TÜRKİYE'NİN MAĞARALARI - Türkiye'nin ilk mağara kiliselerinden Cehennemağzı, inanç turizmiyle adından söz ettirmek istiyor
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        GÖKHAN YILMAZ/MUSTAFA KEMAL BEKTAŞ - Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 22 yıl önce ziyarete açılan Cehennemağzı Mağaraları, Yunan mitolojisindeki önemi ve Roma Dönemi'ne ait gizli ibadet yerleriyle dikkati çekiyor.

        Anadolu Ajansının

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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