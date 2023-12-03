DOSYA HABER/TÜRKİYE'NİN MAĞARALARI - Türkiye'nin ilk mağara kiliselerinden Cehennemağzı, inanç turizmiyle adından söz ettirmek istiyor

GÖKHAN YILMAZ/MUSTAFA KEMAL BEKTAŞ - Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 22 yıl önce ziyarete açılan Cehennemağzı Mağaraları, Yunan mitolojisindeki önemi ve Roma Dönemi'ne ait gizli ibadet yerleriyle dikkati çekiyor.

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