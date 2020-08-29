Necdet Çalışkan ncaliskan@haberturk.com

Girişimcilik ve inovasyon üssü İTÜ ARI Teknokent ile Türkiye’de teknoloji üretimini amaçlayan Teknoloji ile Üretelim Platformu, güçlerini birleştirerek İTÜ Çekirdek #GameTech programını hayata geçirdi.

Lenovo’nun girişimiyle FutureBright Group, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV),İTÜ ARI Teknokent, Başarsoft, Arena Bilgisayar, Index Grup, Koyuncu Elektronik, Penta Bilgisayar ve Techdata Bilgisayar Sistemleri’nin bir araya gelerek kurduğu Teknoloji ile Üretelim Platformu’nun oyun teknolojileri alanında inovatif teknolojiler geliştiren girişimcilerin desteklenmesi, küresel oyun dünyasına girişin kolaylaştırılması, oyun sektöründe yeni istihdam alanları açılması ve yatırımcıların dikkatinin bu yöne çekilebilmesi hedefleriyle açılan #GameTech programına başvuran girişimcileri Big Bang sahnesinde 350 bin TL’lik ödül bekliyor.

Teknolojiyi üretirken kullanabilen ve mesleğine entegre edebilen girişimler ile özellikle her geçen yıl ivme kazanan oyun yazılımı alanında başarıyı hedefleyen startup’ları desteklemek istediklerini belirten Teknoloji ile Üretelim Platformu Sözcüsü ve Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu, “Oyun deneyimini geliştiren teknolojilerden oyuncu destek mekanizmalarına kadar oyun sektörünü destekleyici sektörlerde girişim geliştiren herkesi #GameTech programına başvurmaya davet ediyoruz” dedi.

Oyun teknolojileri pazarının 2022 yılına kadar tüm dünyada 196 milyar dolara yükselmesinin beklendiğini aktaran Emre Hantaloğlu, Türkiye oyun sektöründe yaşanan son gelişmeleri ve bilgisayar pazarında koronavirüs salgını ile gözlemlenen değişimi şöyle değerlendirdi:

‘PEAK VE ROLLIC TÜRK YAZILIMCILARI CESARETLENDİRDİ’

“Espor tüm dünya genelinde ve ülkemizde yükselişte olan bir trend olarak büyük kitlelere ulaşıyor. Türkiye de bu alanda önemli bir potansiyele sahip. 2019, ülkemiz ve bölgemiz için zor ama yine de güzel bir yıl oldu. Markaların espora bakış açısı değişti, daha bilinçlendiler, etkinlik sayısı arttı, oyun pazarı TL bazında büyüdü. Oyun şirketlerinin espora yatırımları arttı. E-sporun büyümesinin önemli nedenlerinden biri ise Türkiye E-Spor Federasyonu'nun kurulması oldu. Pandemi ile birlikte evde kalma süreci bu büyümeyi hızlandırdı. Yeni nesil teknolojilerle oyun severleri daima bir adım öteye taşımayı hedefleyen oyun dünyası, sadece eğlenmek ya da vakit geçirmenin çok ötesine geçerek e-spor gibi yepyeni sektörlerin de doğuşuyla bugün milyarlarca insana dokunuyor. Türkiye oyun pazarı ise geçtiğimiz sene 800 milyon dolar büyüklüğündeydi. Önümüzdeki yıllarda bu hacmin katlanarak büyüyeceğine ve 1 milyar doları aşacağına inanıyorum. Dünyaca ünlü oyun geliştiricisi Zynga’nın 1.8 milyar dolara Türk oyun firması Peak Games'e yatırmasının ardından hyper-casual (hiper basit) oyunlar üreten bir diğer Türk oyun firması olan Rollic'i de 168 milyon dolara alması Türk yazılımcıları daha da cesaretlendirdi.”

‘50 BİN ÇOCUĞA BİR YIL BOYUNCA KODLAMA EĞİTİMİ’

“Bilişim sektöründe faaliyet gösteren şirketler olarak yanımıza üniversiteleri ve STK’ları da alarak bu yılın şubat ayında, teknoloji ile üreten bir toplum yaratma hedefiyle çalışmalar yürütecek “Teknoloji ile Üretelim” platformunu kurduk. Platformun kurucu ortakları arasında Lenovo, FutureBright Group, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV),İTÜ ARI Teknokent, Başarsoft, Arena Bilgisayar, Index Grup, Koyuncu Elektronik, Penta Bilgisayar yer alıyor. Yapacağımız çalışmalarla teknolojiyi kullanarak üretmekten çok tüketim olgusuna sıkışmış Türk halkına elimizden geldiğince teknolojiyi üretimin her alanında kullanmayı öğretmeyi hedefliyoruz. Platform olarak TEGV’in 71 öğrenim biriminde 7-13 yaş arasındaki 50 bin çocuğa 1 yıl boyunca kodlama eğitimi vermeyi hedefliyoruz. Ayrıca mobil eğitim platformu sayesinde çocuklara diledikleri yerden eğitime katılma imkânı sunacağız."

‘OYUN ALANINDA FİKRİ OLANLARI BEKLİYORUZ’

"Türkiye’nin geleceği yazılım ve teknoloji ile üretimde. Sermayesi sadece bir bilgisayar ve internet olan yazılım bir kere üretilen ve binlerce kişiye satılabilen bir ürün. Teknoloji ile Üretelim Platformu olarak bu konuda İTÜ ARI Teknokent içerisinde girişimcilere yönelik “Yazılım Geliştirme Merkezi”ni kurduk. Aynı zamana İTÜ ARI Teknokent ile Teknoloji ile Üretelim Platformu güçlerini birleştirerek #GameTech programını hayata geçirdi. İş birliği kapsamında Kuluçka Merkezi İTÜ Çekirdek’te oyun teknolojileri alanında ürün/hizmet geliştirilen girişimler desteklenecek. Türkiye’deki oyun alanında fikri ve projesi olan tüm girişimcileri #GameTech programına başvurmaya davet ediyoruz. Program kapsamında yapılan Big Bang yarışmasında başarılı olan projelere 350 bin TL destek sağlayacağız. Teknoloji ile üretelim hedefimiz doğrultusunda önümüzdeki yıllarda da GameTech programına devam edeceğiz."

‘DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SATIŞLARI ARTIYOR’

"Koronavirüs salgını süreciyle en iyi başa çıkabilen şirketler teknolojik alt yapısı güçlü olan ve dijital dönüşümünü tamamlamış şirketler oldu. Tüm dünyada halkın sağlığı için tehdit oluşturan Covid-19 sürecinde iletişim biçimlerimizin daha çok değişebileceğini ve teknolojiye ne kadar çok ihtiyacımız olduğunu daha yakından gördük. Evden çalışma formülü firmaların özellikle dizüstü bilgisayar ihtiyacının artmasına ve dolayısıyla satışların da artmasına sebep oldu. Evden çalışma ayrıca internetten yapılan satışın da artmasına neden oldu. Gönüllü ya da zorunlu ev karantinası önlemleri alırken günlük yaşantımızda hepimiz için dijital platformlar da öne çıktı. Bu durum da teknolojiye olan ihtiyacı arttırdı."

'OYUNDA PAZAR PAYIMIZ YÜZDE 25'İ GEÇTİ'

Lenovo, küresel pazarda 2020 yılının ilk yarısında Covid- 19 etkisine rağmen cirosunu yüzde 7 artırarak grup cirosunu 13.3 milyar dolara çıkardı. Bu yılın ilk yarısında Lenovo, Türkiye’de de pazar payını yüzde 26.5’e çıkararak, sektör liderliğini devam ettirdi. Geçen yılın aynı dönemini yüzde 25.4 pazar payı ile kapatmıştık. Türkiye’de 2019 yılının ilk yarısında tüketici segmentinde yüzde 17.7 olan pazar payımızı, 2020 yılının ilk yarısında yüzde 20.5’e çıkararak, piyasa lideri konumumuzu devam ettirdik. Türkiye’de oyun bilgisayarı alanında da pazar payımızı, yüzde 24.5’ten 25.1’e çıkardık. Kurumsal müşteriler segmentinde ise 2020 yılının ilk yarısında yüzde 40.8 pazar payına ulaştık.”