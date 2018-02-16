Grenadalı bir yatırımcı ile bir Alman mühendisin kurduğu Qingdao Desten Science, elektronik batarya yönetim sistemi, batarya ve şarj istasyonları alanında faaliyet gösteriyor.
Firmanın yöneticisi Thomas Damitz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerli otomobilde kullanılması muhtemel bataryalar konusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileriyle Türkiye’de çeşitli görüşmeler yapıldığını söyledi.
Damitz, "Sahip olduğumuz batarya teknolojisini yerli otomobillerde uygulamak üzere, Türkiye'ye ortak bir girişim şeklinde taşınması konusunda bakanlık düzeyinde Türk yetkililer ve önemli Türk şirketleri ile görüşme halindeyiz. Şu anda güçlü bir iletişimimiz var ve Türk hükümetine teknik bilgi veriyoruz." şeklinde konuştu.
Geliştirdikleri lityum bataryaların bir elektrikli otomobile yerleştirilmesi durumunda bir dakikalık şarjla 100 kilometre yol alabileceğini aktaran Damitz, bu teknolojinin sadece elektrikli araçlarda değil, enerji depolamanın yanı sıra akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar gibi tüketici ürünlerinin enerji sistemlerinde de kullanılabileceğini anlattı.
Damitz, elektrikli araçlar i çin şarj süresinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Elektrikli bir otomobil için en önemli şey, pil kapasitesi değil, şarj zamanıdır. Ancak elektrikli otomobilin şarj süresi fosil yakıtlı bir otomobilin yakıt ikmali kadar hızlı olduğunda, elektrikli otomobil çağını daha iyi benimseyebiliriz." dedi.
Qingdao Desten Science Türkiye ve Orta Asya Sorumlusu Türkiye ve Orta Asya Sorumlusu Ferhat Aydın da Türkiye’nin yerli otomobil üretme girişimini çok başarılı bir adım olarak gördüğünü ifade ederek, Türkiye'nin, dışa bağımlı olmak yerine artık çok güzel adımlar attığını, bunun çok önemli bir adım olduğunu, Türk milletinin bu girişimin arkasında olacağına inandığını
Teknoloji gelişme aşamasında iken Türkiye’de bazı girişimlerde bulunduklarını dile getiren Aydın, "Proje gelişim aşamasındayken vatanıma katkıda bulunmak için Türkiye projeyle ilk tanışan ülke olsun istedim. Bu noktada görüşmeler yaptık ve projeyi Türkiye’ye sunduk." dedi.
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Ferhat Aydın, projenin Türkiye’ye sunulması sürecinde bazı kişilerin gönüllü olarak emek harcadığını belirterek, "Bu projenin Türkiye’ye ulaşması konusunda destek olan, kapıları açan, çok değerli insanlar var. Onlara çok teşekkür ediyorum. Frankfurt’tan iş adamı Sedat Kıymet de çok ciddi emekler verdi. Türkiye’de konuyla ilgili doğru kişilere ulaşmamızı sağladı." ifadelerini kullandı.
Söz konusu teknolojinin dünyada bir "ilk" olduğunu ve şarj süresinin kısa olması nedeniyle tüketiciye büyük avantajlar sağlayacağını kaydeden Aydın, şöyle devam etti:
Aydın, Pingdu-Qingdao'daki yetkili makamların kendilerine verdiği desteğin yüksek kaliteli bir çevre oluşturduğunu belirterek, "Desten Science için bu üstün destek, gelecekteki üst düzey ortak girişimlerin yapılabilmesi için daha da genişletilecek." dedi.
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