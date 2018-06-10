Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; futbolseverler nefesini tutmuş 14 Haziran’da başlayacak olan dünya kupasını beklerken, turnuvadaki takımların ekonomik büyüklüğü de dikkat çekiyor. ING’nin, transfermarkt verilerinden hazırladığı rapora göre, bu yılki turnuvada görücüye çıkacak yeteneklerin değeri, 2014 şampiyonasına göre yüzde 54 artarak 10.4 milyar Euro’ya yükseldi. Dünya futbolunun en iyi üç oyuncusu olan Messi, Neymar ve Ronaldo’nun toplam değeri 460 milyon Euro ile listenin en altında yer alan dokuz ülkenin 407 milyon Euro olan toplam oyuncu değerinden daha fazla.



DEĞERİ EN DÜŞÜK KADRO 9 MİLYON EURO İLE PANAMA



23 kişiden oluşan takımların oynayacağı final maçlarının tahmini piyasa değeri en yüksek olacak takımlar sırasıyla 1 milyar 8 milyon Euro ile Fransa ve 1 milyar 4 milyon Euro ile İspanya. Bu iki takımı, üçüncülük için çarpışan ve FIFA’nın en yüksek sıralamalı takımları olan 950 milyon Euro değerindeki Brezilya ile 885 milyon Euro değerindeki Almanya takip ediyor. Diğer taraftan, 9 milyon Euro değerindeki Panama sıralamada en altta yer alıyor. Ayrıca, Mısırlı yıldız futbolcusu Muhammed Salah, 150 milyon Euro’luk değeri ile 23 kişilik Mısır Milli Takımı’nın yüzde 76’sından daha değerli.



DEĞERİNİN HAKKINI EN İYİ PERU VERİYOR



Kupadaki takımların piyasa fiyatlarının FIFA sıralamalarıyla karşılaştırılmasına bakıldığında ise değerinin hakkını en iyi veren takım 37 milyon Euro piyasa değeri ile Peru. Değer sırasında 30’uncu sırada olan Peru, FIFA sıralamasında ise 11’inci sırada yer alıyor. 138 milyon Euro değer ile 19’uncu sırada yer alan ev sahibi Rusya, FIFA sıralamasındaki 70’incilikle değerinin hakkını en az veren takım.

120 MİLYON EURO Kylian Mbappé



PSG’nin 19 yaşındaki yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, 120 milyon Euro’luk değeriyle turnuvanın “değer şampiyonu” Fransa’nın piyasa değeri en yüksek oyuncusu.