Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; futbolseverler nefesini tutmuş 14 Haziran’da başlayacak olan dünya kupasını beklerken, turnuvadaki takımların ekonomik büyüklüğü de dikkat çekiyor. ING’nin, transfermarkt verilerinden hazırladığı rapora göre, bu yılki turnuvada görücüye çıkacak yeteneklerin değeri, 2014 şampiyonasına göre yüzde 54 artarak 10.4 milyar Euro’ya yükseldi. Dünya futbolunun en iyi üç oyuncusu olan Messi, Neymar ve Ronaldo’nun toplam değeri 460 milyon Euro ile listenin en altında yer alan dokuz ülkenin 407 milyon Euro olan toplam oyuncu değerinden daha fazla.
DEĞERİ EN DÜŞÜK KADRO 9 MİLYON EURO İLE PANAMA
23 kişiden oluşan takımların oynayacağı final maçlarının tahmini piyasa değeri en yüksek olacak takımlar sırasıyla 1 milyar 8 milyon Euro ile Fransa ve 1 milyar 4 milyon Euro ile İspanya. Bu iki takımı, üçüncülük için çarpışan ve FIFA’nın en yüksek sıralamalı takımları olan 950 milyon Euro değerindeki Brezilya ile 885 milyon Euro değerindeki Almanya takip ediyor. Diğer taraftan, 9 milyon Euro değerindeki Panama sıralamada en altta yer alıyor. Ayrıca, Mısırlı yıldız futbolcusu Muhammed Salah, 150 milyon Euro’luk değeri ile 23 kişilik Mısır Milli Takımı’nın yüzde 76’sından daha değerli.
DEĞERİNİN HAKKINI EN İYİ PERU VERİYOR
Kupadaki takımların piyasa fiyatlarının FIFA sıralamalarıyla karşılaştırılmasına bakıldığında ise değerinin hakkını en iyi veren takım 37 milyon Euro piyasa değeri ile Peru. Değer sırasında 30’uncu sırada olan Peru, FIFA sıralamasında ise 11’inci sırada yer alıyor. 138 milyon Euro değer ile 19’uncu sırada yer alan ev sahibi Rusya, FIFA sıralamasındaki 70’incilikle değerinin hakkını en az veren takım.
120 MİLYON EURO Kylian Mbappé
PSG’nin 19 yaşındaki yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, 120 milyon Euro’luk değeriyle turnuvanın “değer şampiyonu” Fransa’nın piyasa değeri en yüksek oyuncusu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.