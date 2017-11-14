162 milyon dolarlık dijital servet ortada kaldı

Bitcoin ile popüler olan kripto para birimlerinden ethereum (ether), acemi bir siber korsanın hatası nedeniyle 587 dijital cüzdanın kilitlenmesiyle felç oldu.

Kullanıcılar kripto paralarını muhafaza etmek için birçok farklı dijital cüzdan tercih edebiliyor. Geliştirdiği cüzdanlar kripto para sahipleri arasında popüler olan Parity Technologies’in oluşturduğu 587 cüzdanın ve sahip oldukları 162 milyon dolarlık serveti erişilemez kılan hataya sebep olan kullanıcının kim olduğu bilinmiyor.

Acemi bir siber korsan olduğu belirtilen meraklı kullanıcının, Parity tarafından yakın zamanda oluşturulan dijital cüzdanlarda kullanılan kod kütüphanesini silmesiyle 162 milyon değerindeki 517.774 ether serveti dondu.

Bu durumun kripto para ve dijital cüzdan alanları için zor bir öğrenme fırsatı olduğunu söyleyen Parity Technologies, söz konusu hatanın 280 milyon dolar değerinde ether’in dolaşımını etkileyeceğini öngören araştırmacılara katılmıyor.

ORTADA KALAN SERVET ETHEREUM’U BÖLEBİLİR

Kripto para birimini felç eden hatayı gidermek için senaryolar geliştiren Parity ve Ethereum topluluğu, henüz bir çözüm üzerinde uzlaşamamış olsalar da, Ethereum blok zincirini çatallanma fikri ağır basıyor.

Blok zincirindeki ayrımlara “çatal” (fork) deniyor ve sistem birden ikiye bölünüyor. Fakat bir sistemin birbirinden ayrılmasının iki farklı şekli var. Soft-fork adı verilen ilk seçenek, geriye dönük destek sahibi yumuşak çatal iken, hard-fork ise iki sistemi birbirlerinden geriye dönülemeyecek şekilde ayırıyor.

Uzmanlar konu ayrım olduğunda, sistemde donup kalan milyonlarca dolar değerindeki dijital serveti kurtarmanın yalnızca hard-fork ayrımıyla sağlanabileceğini belirtiyor.

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