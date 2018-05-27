İstanbullular Ramazan ayının 12. gününde iftara hazırlanıyor. İstanbul'da bugün iftar saat kaçta yapılacak, oruçlar saat kaçta açılacak? gibi sorular araştırılıyor. 27 Mayıs İstanbul iftar ve sahur vakitleri haberimizde.

İstanbul için Diyanet İmsakiye yayınlanmıştı. Ramazan imsakiyesinde İstanbul için ezan saatleri belirlendi. İşte 27 Mayıs İsatanbul ezan saatleri...

İSTANBUL İFTAR SAAT KAÇTA? 27 MAYIS 2018

İstanbul'da iftar saati merak ediliyor. Dün İstanbul'da iftar vakti 20.32 olarak oruçlar açıldı, iftar yapıldı. Bugün 27 Mayıs 2018 İstanbul'da iftar saati 20.32. İstanbul'da bugün iftar saatinde değişiklik olmayacak.

İSTANBUL SAHUR VE İMSAK VAKTİ SAAT KAÇTA?

İstanbul'da sahur ve imsak saati merak ediliyor. Bugün İstanbul'da imsak vakti 03.37 olarak oruçlar niyet edildi. Yarın 28 Mayıs 2018 İstanbul'da imsak saati 03.36.

İŞTE İL İL İFTAR VE SAHUR İÇİN EZAN SAATLERİ

GÜNÜN DUASI

Allah'ım! Bu günde müstehap (sünnet) amellerden nasibimi çoğalt; -dünya ve ahirette- sorumlu olduğum şeyleri hazırlayarak bana lütuf ve bağışta bulun; bugünde vesileler arasından sana vesilemi yakınlaştır bana; ey ısrarla –yalvaranların- ısrarı kendisini –başkalarıyla ilgilenmekten- alıkoymayan –Rabbim-!

GÜNÜN AYETİ

Erkek ya da kadın, inanmış olması yanında bir de dürüst ve erdemli davranan kimseye hiç şüphesiz arı duru, hoş bir hayat tattıracağız; ve yine şüphesiz böylelerini, yapageldikleri en güzel şey neyse ona göre ödüllendireceğiz.

Nahl, 97

GÜNÜN HADİS-İ

İslam beş esas üzerine bina edilmiştir: Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, oruç tutmak, Kabe’ye haccetmek, Ramazan orucu tutmak.

Tirmizi

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