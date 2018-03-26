30 milyar dolar gelir bekliyorlar

Almanya'daki ITB Berlin Fuarı ile Moskova'daki Rusya Fuarları sonrası değerlendirmelerde bulunan AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, her iki fuarda da 2018 yılı yaz sezonu için olumlu sinyaller aldıklarını söyledi. Erken rezervasyonlarda geçen yıla oranla artışta olduğunu kaydeden Yağcı, Avrupalı turistteki artışla beraber de turizm gelirinde bir önceki seneye göre yükseleceğini söyledi.



Türkiye'nin Avrupa pazarında Alman turistlerin öneminin fazla olduğunu vurgulayan Yağcı, geçtiğimiz yıl Rusya pazarında yakalanan başarıyı, bu yıl Alman pazarında yaşamak istediklerini ifade etti. Erken rezervasyonlarda Almanya'nın olumlu sinyaller verdiğini aktaran Yağcı, "Geçen yıla oranla yüzde 50 ile yüzde 80 oranında bir artış var. Bunun böyle devam etmesi, alman pazarında en iyi yılımız olan 2015 yılına hızlı bir dönüş için olumlu bir sinyal veriyor" dedi.

TALEP ARTIŞININ FİYAT ARTIŞINA DA YANSIMASI LAZIM



Türkiye'nin Rus turistte de geçen senenin üstüne koyarak devam edeceğini belirten Yağcı, "Geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde yaklaşık 4,5 milyon rakamına ulaştık. Antalya 3 milyon 750 bin rakamını yakaladık. Bu en iyi yılımız oldu. Tabi bu rakamların 2018'de devam etmesi için de ilginin ve talebin Rusya'da olduğunu görüyoruz, öyle olacağını da ön görüyoruz. 2018 ve sonrası için turizm gelirlerini de iyileştirmemiz lazım. Rusya'daki bu talep artışını gelirlere ve fiyat artışına da yansıması lazım. Bu noktada Avrupa ne kadar güçlü dönerse, bizim gelirlerimizi de hızlı bir şekilde düzeltmemiz kolay olacak" diye konuştu.

"EN İYİ YILIMIZDAKİ GELİR 34 MİLYARDI"

2017 yılında Türkiye'nin 26 milyar turizm gelir elde ettiğini hatırlatan Yağcı, Avrupalı turistin geri dönüşe geçmesiyle birlikte turizm gelirlerinde artış yaşanacağını belirterek şunları söyledi:



"Önümüzdeki yıl bizim mutlaka çift haneli bir büyümemiz olacaktır. Çift haneli büyümeyi de turizm gelirlerinde yakalamamız lazım. Bu yıl geçen yıla oranla yüzde 10 ile 15 arasında turizm geliri fazla olacaktır. Türkiye'nin 2017 turizm geliri 26 milyar dolardı. Bizim en iyi turizm yılımızdaki gelir 34 milyar dolardı. Bu sene 30 milyar dolara yaklaşacağımızı öngörebiliriz."

"ANTALYA'NIN 20 MİLYONU KALDIRABİLECEK ALT YAPISI VAR"

Antalya için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından belirlenen 14 milyonluk turist hedefiyle ilgili de görüşlerini aktaran Yağcı, "Antalya'nın 2014 yılında 12 milyon yabancı turist ağırlamış bir şehir. 14-15 milyonu yakalamaması için bir neden yok. Antalya'nın potansiyeli ve alt yapısı sadece 15 milyon değil 20 milyonu kaldırabilecek bir alt yapısı var. 2023'ü hedeflediğimizde 20 milyonları konuşmamız lazım. Biz 2014 yılında yaşadığımız başarıyı 3-4 yıl devam ettirirsek zaten Antalya 14 milyon rakamını çoktan geçmiş olur. Dolayısıyla bu rakamlar gerçekçi rakamlar ama daha fazlasını yapacak potansiyele sahibiz" ifadelerini kullandı.