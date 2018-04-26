Rachel, 2010 yılının aralık ayında 2006'dan beri James Bond'u canlandıran İngiliz aktör Daniel Craig ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Rachel Weisz ve Daniel Craig, ilk bebeklerini bekliyor. Weisz, New York Times gazetesine yaptığı açıklamada, dünyaya "küçük bir insan" getireceği için son derece mutlu olduğunu söyledi.

Londra doğumlu olan Rachel Weisz, daha önce uzun yıllar yönetmen Darren Aronofsky ile birlikteydi. Rachel Weisz, 2001 ile 2010 yılları arasındaki birlikteliğinden 11 yaşında Henry adında bir oğulları var.