Aatıf Chahechouhe: Sponsora gerek yok, ben varım

Aatıf Chahechouhe’dan alkışlanacak davranış... Fenerbahçe’nin Faslı yıldızı Kilis’teki bir ortaokula gönderdiği spor malzemeleriyle gönüllerde taht kurarken öğrencilerin de birçok başarı kazanmasına vesile oldu. Kilis’in Karataş Mahallesi’ndeki Şehit Sakıp Ortaokuluna geçen yıl atanan beden eğitimi öğretmeni Fatih Durdu, okulda spor malzemesi olmaması nedeniyle ders yaptıramıyordu. Durdu, yaşadığı sıkıntıyı Sivasspor’daki stajı sırasında tanıştığı ve o dönem Yiğidolar’da oynayan Aatıf’a iletti. Durdu’nun, “Bize sponsor bulabilir misin?” sorusuna Aatif, “Sponsora gerek yok, ben varım” yanıtını verdi. Faslı yıldızın gönderdiği malzemeler sayesinde öğrenciler futbol, basketbol, voleybol, badminton, eskrim ve bowlingdeki yeteneklerini keşfetme imkanı buldu. Badmintonda bölge şampiyonluğuna kadar uzanan öğrenciler, okullar arası yarışmalarda çeşitli spor dallarında da 8 kupa kazandı.

Aatıf Chahechouhe

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