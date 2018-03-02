HT Magazin'de yer alan habere göre, Ahmet Kural- Murat Cemcir ikilisine Saadet Işıl Aksoy’un eşlik ettiği, Selçuk Aydemir’in yazıp yönettiği ‘Ailecek Şaşkınız’ filminin galası önceki akşam gerçekleştirildi.



Tüm kadronun eksiksiz katıldığı geceye, Murat Dalkılıç, Mustafa Ceceli- Selin İmer, Engin Altan Düzyatan, Ezgi Mola, Togan Gökbakar, Ahu Yağtu, İbrahim Büyükak, Yavuz-Oğuzhan Seçkin, Eda Özerkan gibi pek çok ünlü isim de katıldı.



Filmin yönetmen-senartisti Selçuk Aydemir, “Kemik ekibin dışında yeni oyuncu ve duayenlerle çalıştık. Başta Saadet Işıl Aksoy’un bu kadar iyi komedi oynayabileceğini kimseye dinletemedim” diyerek şaşırtan bir itirafta bulundu.



Ezgi Mola “Çok sevdiğim arkadaşlarım oynuyor. Saadet kardeşten öte benim için” dedi.



Filmde işadamı rolündeki Ahmet Kural için on adet özel dikim takım elbise hazırlandı. Kural, Kaan Gökalp ile her kıyafet için 3 prova yaptı.



Komedi filminde ilk kez rol alan Saadet Işıl Aksoy “Böyle bir tarafım olduğunu biliyordum. Bunu nerede nasıl, ne zaman ortaya çıkaracağımı merak ediyordum” dedi.

Bu Konu İle İlgili Haberler