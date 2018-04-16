Konser öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplayan Aleyna Tilki, "18 yaşına bastıktan sonra konser programına hız verdim. Bir yandan da yurt dışı konserlerim devam ediyor" dedi.



Konserlerinde ailesinin kendisini yalnız bırakmadığını belirten başarılı popçu, "Onların yanımda olması bana güç veriyor. Bugün annem, babam ve kardeşim yanımda. Yurt dışı konserlerinde mutlaka annem veya babam yanımda oluyor" şeklinde konuştu.



"18 yaşına bastıktan sonra hesaplarını kendi kontrol etmeye başladı" şeklindeki habere açıklık getiren Aleyna, "Hesaplarımı ben değil, ailem takip ediyor. Hâlâ ailemden harçlık alıyorum. Bir de benim hesabım var oraya yatıyor, o yüzden hiç o tarafları kurcalamıyorum. İlerleyen zamanlarda çok güzel işlere imza atarak iş kadını olmak istiyorum ama daha bunlar için erken tabii" açıklamalarında bulundu. (Cadde)

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