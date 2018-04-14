HT Magazin'de yer alan habere göre, genç popçu, “18 yaşına girdim, hadi artık başka yerlere gidip eğlenelim diye çıktık ama gördüğünüz gibi yine buraya geldik. Yemek yiyeceğiz” dedi.



Karaduman bu sırada mekâna girmeye çalışınca araya giren Tilki’nin, “Kaçma artık, gel buraya” çıkışı ikili arasındaki ilişki iddialarını güçlendirdi.

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