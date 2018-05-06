Alişan ile Buse Varol, Beşiktaş'ta 900 kişinin katıldığı bir düğünle evlendi. Alişan'ın nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı.

Kız evine gelini almaya giden Alişan, kapının önünde gelin Buse Varol ile göbek atmıştı. Arkadaşlarıyla çiftetelli oynayıp göbek atan Alişan Instagram'da takipçileriyle de bu güzel gününü paylaşmıştı.