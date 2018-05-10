Antalya Valiliği verilerinden yapılan derlemeye göre, yılın ocak-nisan döneminde kente havayoluyla 1 milyon 201 bin 653 yabancı ziyaretçi geldi. Yılın ilk 4 ayında Antalya'ya gelen yabancı sayısı, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 41 arttı. 2017 yılının aynı döneminde 855 bin 23 yabancı ziyaretçi gelmişti.Kente en fazla yabancı ziyaretçi, 309 bin 602 kişiyle Almanya'dan geldi. Almanya'yı 296 bin 189 kişiyle Rusya'dan gelen ziyaretçiler takip etti.
Almanya'dan gelen ziyaretçi sayısı, geçen yılın ilk 4 aylık dönemine göre yüzde 35, Rusya'dan gelen turist sayısı da yüzde 59 arttı.İki ülkeden gelen toplam ziyaretçi sayısı 605 bin 791 kişiyi bulurken, bu rakam, kente gelen tüm yabancıların yüzde 50,4'ünü oluşturdu.
YÜZDE 238'LİK REKORLAR ÇIKTI
Yılın ilk 4 ayında Antalya'ya gelen yabancı ziyaretçi sayısında üçüncü sırayı 69 bin 466 kişiyle İngiltere aldı. Bu ülkeyi, 64 bin 169 kişiyle Hollanda, 41 bin 841 ziyaretçiyle İsrail, 36 bin 468 kişiyle İran, 29 bin 900 ziyaretçiyle Polonya, 29 bin 772 kişiyle Ukrayna, 29 bin 706 ziyaretçiyle Belçika ve 17 bin 505 kişiyle Danimarka takip etti.
Söz konusu dönemde Hırvatistan'dan gelen turist sayısı yüzde 238, Polonya'dan yüzde 233, Macaristan'dan yüzde 197, Slovenya'dan yüzde 145, Finlandiya'dan yüzde 143, Fransa'dan yüzde 98 arttı.4 ayda Norveç'ten gelen turist sayısı yüzde 14, Ukrayna'dan gelen turist sayısı ise yüzde 1 azaldı.
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, Antalya'nın iki önemli kaynak pazarının Almanya ve Rusya olduğunu vurguladı. Geçen sene kente gelen ziyaretçilerde Rusya'nın ilk sırada olduğunu anımsatan Yağcı, "Seneyi hangisi birinci tamamlar şu anda yorumda bulunmak mümkün değil ancak ikisi de çok önemli pazarımız. Almanya'da erken rezervasyonlarda ciddi bir talep artışı vardı. Bu böyle devam ederse Almanya'da bu yıl ciddi bir büyüme oranı bekliyoruz" diye konuştu.
Yağcı, Rusya pazarındaki büyümenin de çok önemli olduğunu, ciddi bir taleple karşı karşıya bulunduklarını kaydederek, talep bu şekilde devam ederse Rusya pazarında da bu yıl çift haneli bir büyümenin yaşanacağını bildirdi.İngiltere pazarında da ciddi bir yükselişin söz konusu olduğuna işaret eden Yağcı, "Büyüme trendi bu şekilde devam ederse bu yıl toplam turist sayısında çift haneli bir büyüme, yüksek bir büyüme olacaktır" dedi.
Yağcı, iç pazarda da ciddi bir hareketlenme yaşandığını, bu ayın sonuna kadar devam edecek erken rezervasyonlarda önemli bir talebin olduğunu sözlerine ekledi.
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