2013-2014 sezonun başında ciddi bir bonservis bedeli ödenerek Eskişehirspor’dan alınan Alper Potuk’un Fenerbahçe kariyeri geriye gitmeye devam ediyor. Bu sezon da bir türlü beklenen performansı gösteremeyen ve hamle oyuncusuna dönüşen Alper, eline geçen hiçbir fırsatı değerlendiremedi.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; Son olarak Beşiktaş maçında Mathieu Valbuena’dan önce tercih edilmesine rağmen bu şansı çok kötü kullanan 26 yaşındaki futbolcu, oyuna girdikten sonra hiçbir katkı veremedi.

Bu durum teknik direktör Aykut Kocaman’ı çok sinirlendirirken, takıma enerji katması ve presi yükseltmesi beklenen Alper adeta yokları oynadı. Büyük hayal kırıklığı yaratan Alper’e sosyal medyada da tepki yağdı.