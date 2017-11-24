Altay tankının projesi için beş firma başvurdu

SSM'nin web sitesinde yer alan açıklamaya göre, çağrı dosyası alan şirketler şunları:



*BMC Otomotiv Sanayi

*Figes Fizik ve Geometride Bilgisayar Simülasyon Hizmet AŞ

*İstanbul Denizcilik Gemi İnşa Sanayi

*Tusaş Motor Sanayi

*Tümosan Motor ve Traktör Sanayi

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