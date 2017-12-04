Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram altın 4 Aralık 2017 Çeyrek altın ne kadar

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,20 yükselişle günü 161,1 liradan tamamladı.

Gram altın, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,2 değer kazancıyla 161,4 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 265, Cumhuriyet altını 1.080 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında güne satış ağırlıklı bir seyirle başlayan altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 değer kaybıyla 1.274,2 dolardan alıcı buluyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD'de siyasi belirsizliklerin artmasının altın fiyatlarını olumlu yönde etkileyebileceğini ifade ederek, altının ons fiyatında 1.270 doların destek, 1.295 doların ise direnç seviyesi olarak izleneceğini kaydetti.

Dolar kurundaki seyrin gram altının yönü üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirten Memiş, altının gram fiyatında bugün 160,2-161,8 lira aralığında işlemler gerçekleşebileceğini söyledi.

Memiş, bugün Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi ve ABD'de dayanıklı mal siparişleri başta olmak üzere açıklanacak veriler ile siyasi ve jeopolitik gelişmelerin yatırımcılar tarafından takip edilmesi gerektiğini kaydetti.

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