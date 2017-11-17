Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? (17.11.2017)

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 159,3 lira seviyesinde dengelendi.

Dün dolar kurundaki değer kaybına paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 158,7 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 159,3 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 261, Cumhuriyet altını 1.065 liradan satılıyor.

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Asya piyasalarında sabah saatlerinde pozitif seyreden altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,30 değer kazancıyla 1.282,1 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, altının gram fiyatının 158-161 lira aralığına sıkışmış durumda olduğunu belirterek, dolar kurunun altının gram fiyatına yön vermeye devam ettiğini söyledi.

Memiş, teknik açıdan altının gram fiyatında 157,8 liranın destek, 159,4 liranın direnç konumunda olduğunu, altının ons fiyatında ise 1.274 doların destek, 1.281 doların ise direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Bugün, Avro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi ile ABD'de konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini bildiren Memiş, siyasi ve jeopolitik gelişmelerin de altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını vurguladı.

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