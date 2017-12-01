Altın kasımda yatırımcısını güldürdü

Dolar kurundaki yükselişlerin etkisiyle rekor üstüne rekor kıran altının gram fiyatı kasım ayını yüzde 3,8 yükselişle tamamlayarak yatırımcısının yüzünü güldürdü. Jeopolitik ve siyasi riskler ile döviz kurlarındaki hareketlerin etkisiyle rekor üstüne rekor kıran gram altın kasım ayında 165,6 liraya yükselirken, yatırımcısına kazandırma devam ediyor.



Ekimdeki yüzde 5,6'lık getirisini kasım ayına taşıyan gram altın bu ayı yüzde 3,8 primle 160,1 liradan tamamlarken, yılın başından bu yana olan getirisini ise yüzde 23,3'e çıkardı.

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ALTININ GRAM FİYATI 171 LİRA SEVİYELERİNE ÇIKABİLİR

Reel Kapital Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, ons altın ve dolar/TL'deki değer kazançlarının altının gram fiyatında yükselişlere neden olduğunu söyledi.

ABD'de mali ve para politikası üzerinde meydana gelen belirsizliklerin ve küresel anlamda artan politik ve jeopolitik risklerin zaman zaman güvenli liman (altın) alımlarını desteklediğini ifade eden Erkan, bu durumun doların küresel bazda geri çekilmesine ve altın fiyatlarının değer kazanmasına neden olduğunu dile getirdi.

Erkan, son dönemde Türkiye'nin risk priminde görülen artışın Türk lirası fiyatlama dinamiklerinin zayıf kalmasına neden olduğunu belirterek, "Bu yüzden hem küresel altın, hem de kurun artması çerçevesinde TL bazlı altın fiyatları üzerinde oluşan yukarı yönlü baskı artmıştır. Bireysel yatırımcı da, fiyatlardaki yükselişin devam edeceği beklentisi ile altınını bozdurmamaya devam etmektedir" dedi.

Erkan, teknik açıdan altının gram fiyatında 160 liranın ana destek olduğu, 164 lira üzerinde yeni fiyat hareketlerinde ise 169 ve 173 liranın direnç seviyeleri olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Altın ons fiyatları fırtına öncesi bir sessizliğe işaret ediyor, 1.295 dolar bir süredir hedefleniyor ve üzerinde en yakın teknik direnç 1.310 dolar olarak görünüyor. Dolar/TL'de ise 3,98 direnci üzerinde 4,00 ve 4,05 gibi yakın vadeli dirençler olduğunu varsayacak olursak, mevcut piyasa şartları devam ederse altının gram fiyatında 168 ve 173 seviyelerine doğru yükseliş görebiliriz."

Önümüzdeki dönemde yurtiçinde enflasyon ve beklentilerinin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının ile bölgedeki siyasi ve jeopolitik risklerin, kur ve altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden Erkan, yurt dışında ise başta ABD'de vergi reformuna ilişkin gelişmelerin, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararının ve Kuzey Kore ile ilgili jeopolitik risklerin takip edileceğini söyledi.



"ALTININ GRAMINDA YÜKSELİŞLER 170 LİRAYA DEVAM EDEBİLİR"

AA Finans Analistti İslam Memiş de küresel ve yurtiçi piyasalarda doların değer kazanmasının altının gram fiyatını olumlu yönde etkilediğini kaydetti.

Memiş, altının gram fiyatının 29 Kasım'da 165,5 liraya yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdığını anımsatarak, "Bizim için sürpriz olmayan bu yükselişler artık yerini düşüşlere bırakabilir. Bu sebeple 165 lira seviyesinin üzerindeki rakamlara dikkat etmekte fayda var. Altının gram fiyatı teknik olarak 165-170 lira bandına girmiş bulunuyor. Yani yükselişler kısa vade için 170 lira seviyesine kadar devam edebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Altının gram fiyatını destekleyen en önemli faktörün, dolar/TL'de yaşanan yükselişler olduğunu ifade eden Memiş, dolar/TL'nin spekülatif nedenlerden dolayı yükseldiğini ve bu yükseliş trendinin ardından altının gram fiyatında sert düşüşler beklediklerini dile getirdi.

Memiş, yurtiçi piyasalardaki dalgalanmaların iki hafta daha devam edebileceğini belirterek, bu dalgalanmaların altının gram fiyatını dolar/TL'den alacağı destekle 170 liraya kadar yükselebileceğini söyledi.

Altın fiyatlarında yıl sonuna kadar düşüş beklediklerini ifade eden Memiş şunları kaydetti:

"Serbest piyasada 3,98 lirayı test eden dolar/TL'ye Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Merkez Bankası (TCMB) şimdilik müdahale etmiyor.



Ancak 4,00 lira gibi kritik dirençler zorlanırsa TCMB devreye girebilir, kura direkt müdahale edebilir. Yurtiçi piyasalarda 4 lira seviyesi psikolojik bir seviye olduğu için kar satışları yaşanabilir. Bu sebeplerden altının gram fiyatı direkt olumsuz yönde etkilenebilir."

Memiş, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayında faiz artırım beklentisi piyasalar da yüzde 96 fiyatlandığını ifade ederek, Fed faiz artırımına gittiğinde altının ons fiyatındaki düşüşlerin hızlanabileceğini söyledi.

Altının ons fiyatının kademeli olarak 1.270-1.250-1.220 dolar seviyelerine kadar gerileyebileceğini bildiren Memiş, yükselişlerde ise 1.305 doların takip edileceğini kaydetti.

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