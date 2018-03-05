Dünyanın en büyük e-ticaret şirketi olan Amazon.com'un uzun süredir Türkiye'ye geleceği konuşuluyordu. Bunun ilk güçlü işaretleri geçtiğimiz yılın sonlarında gelirken, şirketin yaz aylarında Türkiye'de faaliyetlerine başlayacağı ileri sürülmüştü.
Amazon.com tarafından gelen son bilgiler ise şirketin İstanbul'da kendisine uygun bir merkez aradığı yönünde. Yaklaşık 5 bin metrekarelik bir yer arayan şirket, İstanbul'un merkez ilçelerinden birinde faaliyete geçmeyi planlıyor. Sektör kaynakları, kiralık yer arayışının bir süredir devam ettiğini ve yer bulunur bulunmaz şirketin kurulacağını belirtiyor. Dev şirketin en geç 2018 sonuna kadar faaliyette olması bekleniyor.
Amazon.com, geçtiğimiz yıl Mart ayında Körfez bölgesinin en büyük e-ticaret şirketlerinden olan Souq'u satın alarak Ortadoğu online perakende pazarına çok kuvvetli bir giriş yapmıştı.
Şirket, yine 2017 yılında ABD'nin organik gıda devi Whole Foods Market'i 13.7 milyar dolar karşılığında satın alarak sektörde çok büyük bir hamle yapmıştı.
Ortadoğu pazarına rakibini satın alarak giren dev şirket Türkiye'ye ise satın alma yerine kendisi gelmeyi tercih etti.
'HAZIR OLUN' MESAJI
Öte yandan İhlas Haber Ajansı, geçtiğimiz hafta yayınladığı bir kulis haberde Amazon'un Türkiye'deki toptancı ve satıcılara "hazır olun" mesajı verdiğini ve satışlara başlamasının an meselesi olduğunu duyurmuştu.
Haberde Türkiye ekibiyle komisyon oranlarından ürün yelpazesine kadar geniş bir pazar araştırması yaptığı ifade edilen dev firma, büyük tedarikçilerle de bir araya gelerek beklentilerini dinledi. Komisyon oranlarının ortalama yüzde 15’lerde olduğu sektöre Amazon’un ortalama yüzde 10 komisyon oranı ile gireceği konuşulanlar arasında.
SAHİBİ DÜNYANIN EN ZENGİNİ
Amazon'un kurucusu olan Jeff Bezos, şirket hisselerinin özellikle son 1 yılda gösterdiği müthiş performans ile açık ara dünyanın en zengin insanı konumuna geldi. Amazon hisseleri son 1 yılda yüzde 77 artışla 1500 dolara ulaşırken, Bezos'un da serveti 124 milyar dolara ulaştı. Şirketin piyasa değeri ise 726 milyar dolara yükseldi.
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