Bu haber, Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil'in aşkı Amine Gülşe'nin canını fena halde sıkacak. Takvim'in haberine göre, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Alman Milli formasıyla mücadele eden Türk asıllı futbolcu Mesut Özil, bu kez kusursuz fiziğiyle de dünya basınının ilgisini çekti.

ABD menşeili internet sitesi 'hollywoodlife. com' ile İngiliz haber portalı 'wwd.com', 2018 FIFA Dünya Kupası'nda top koşturan seksi vücutlu futbolcuların listesini yayınladı..

RONALDO VE NEYMAR DA LİSTEDE

Yaptıkları düzenli antrenman sayesinde kusursuz bir fiziğe sahip olan futbolcuların arasında Mesut Özil de var… Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Fransız futbolcu Benjamin Pavard ve Brezilyalı topçu Neymar'ın da yer aldığı listede kendine yer bulan Mesut Özil, göğsümüzü kabarttı.

29 yaşındaki futbolcunun kusursuz fiziğinden övgüyle bahsedildi. Özil'in Aralık 2017'den bu yana 2014 Miss Turkey birincisi Amine Gülşe ile aşk yaşadığı da haberde belirtildi. Ancak hemen ardından "Ama bunun sizi engellemesine izin vermeyin!" diye kadın okuyuculara çağrı yapılması dikkat çekti. Gözler, kıskançlığıyla bilinen Amine Gülşe'ye çevrildi.

Kıskançlık haberleriyle gündem olan Gülşe, aşkının Instagram'da kendisiyle ailesinden başka kadın takipçisinin olmasına izin vermiyor.