Antep fıstığının kilogram fiyatı 160 TL'yi buldu

Türkiye'de son yıllarda görülen mevsimsel değişiklerden en fazla etkilenen ürünler arasında kuru yemişler yer aldı. Fiyatları ile el yakan Antep fıstığı da, gram altınla yarışır hale geldi.
Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, iç Antep fıstığının kilosu 160 lirayı görürken, kabuklusu ise 80- 100 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor. İzmir'deki kuruyemiş esnafı ve tüketiciler de fiyatlardan şikayetçi. Antep fıstığının fiyatlarının bu kadar yüksek olmasının sebebinin aracılar olduğunu belirten İzmir Ticaret Odası Üyesi ve İzmir'in köklü kuru yemiş esnaflarından Bekir Şahiner, şöyle dedi:
"Antep fıstığının toptan maliyeti 50- 60 lira arasında değişiyor. Bize geldikten sonra kalitesini arttırmak için eleyip tekrar kavuruyoruz. Üreticiden bize gelene kadar aracılar fiyatı çok yükseltiyor. Malı stok yapıp, 'Ürün yok' diyerek ellerinde bekletiyorlar. Bir ara 30 liradan bile işlem gördü. 2 ay geçtikten sonra ürünü sakladıkları için bu rakamları buldu. Aracılar ürünü biraz daha bekletirse daha da yükselecek. Biz yükseltemiyoruz, o yüzden şu anda fiyatları 62 liraya kadar indirdik. Vatandaşlar ciddi şekilde tepki gösteriyor. Altınla yarışıyor resmen fiyatlar. Bazı müşteriler suratımıza atar gibi bırakıp gidiyor. Alan da satan da memnun değil."
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