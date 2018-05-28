iPhone kullanıcılarının akıllı telefonlarını otomobilleriyle entegre hale getirmelerini sağlayan Apple CarPlay, üçüncü yılında 400’den fazla otomobil modeline girmeyi başardı.

Mac Rumors sitesinin haberine göre, Apple CarPlay desteği sunan son araç, 2019 model Subaru WRX oldu. Mazda da yakın zamanda 2018 model 6 model sedanında CarPlay desteğine yer vermişti.

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iPhone ekranlarını otomobillerin eğlence ve haber ekranlarını yansıtan Apple CarPlay’in desteklendiği tüm araç modellerine buradan ulaşabilirsiniz.

Apple’ın bu alandaki en büyük rakiplerinin başında ise Google geliyor. Android Auto ile CarPlay benzeri işlevler sunan şirket, platformun 400’den fazla araç tarafından desteklendiğini belirtiyor.

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