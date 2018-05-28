Apple, iPhone’larda bulunan ve günümüzde çoğunlukla Apple Pay üzerinden yapılan satın almalar için kullanılan NFC (Near Field Communication / Yakın Alan İletişimi) işlemcisine yeni özellikler eklemeye hazırlanıyor.

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The Information’ın haberine göre, Apple’ın iPhone’lara kazandırdığı yeni özellikler halihazırda şirketin çalışanları tarafından test ediliyor. Çalışanların Cupertino’daki Apple binalarının kapılarını açmak için iPhone’un bu yeni özelliğinden faydalandığı belirtiliyor.

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iPhone ile Bluetooth üzerinden akıllı kilitleri açmak mümkün ancak NFC daha güvenli bir metot olarak öne çıkıyor.

Apple’ın yeni NFC kabiliyetlerini 4 Haziran’da düzenleneceği WWDC etkinliğinde tanıtması bekleniyor. Söylentiler, söz konusu özelliklerin 2014 yılından sonra çıkan tüm iPhone’larda kullanılabileceği yönünde.