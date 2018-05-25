PC oyunlarının en büyük dağıtımcısı Steam, geçtiğimiz haftalarda yeni uygulaması ‘Steam Link’i tanıtmış ve Google Play üzerinden de erişime açmıştı. Uygulama sayesinde bilgisayardaki oyunlarınızı telefon, tablet ve televizyonlarınızda oynayabiliyorsunuz.

Android cihazlardan sonra iOS’a da adımını atmak için gün sayan Steam Link, büyük bir problemle karşılaştı. Apple, uygulamanın App Store’da yayınlanmasına izin vermedi. Valve’ın sözcüsü Doug Lombardi ise “Ekibimiz bu proje ve onay süreci için çok zaman harcadı. Açıkça hayal krıklığına uğradık. Ancak Apple’in bu konuyu tekrar ele alacağını umuyoruz.” dedi.

Analizciler, Apple’in bu hamlesinin 18 ve 24 yaş aralığındaki gençleri memnun etmeyeceğini ve şirketin bu yüzden zarar görebileceğini düşünüyorlar. Keza iPhone kullanıcıların yarısından fazlası bu yaş aralığındaki kullanıcılardan oluşuyor.