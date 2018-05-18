Bilgisayar oyunlarını telefon, tablet ve hatta televizyonlarda oynamayı mümkün kılacak olan Steam Link, geçtiğimiz haftalarda Valve tarafından duyurulmuştu. Uygulamanın beta sürümü bugün Google Play mağazasına giriş yaptı ve kullanıcılarla buluştu.



Steam Link’i kullanabilmek için Android 5.0 ya da daha üstünde herhangi bir cihazınız olması gerekiyor. Cihaz ise bilgisayara Ethernet kablosuyla ya da 5Ghz hızındaki Wi-fi ağıyla bağlı olmak zorunda. Valve’nin Kıdemli Yazılım Teknisyeni Sam Lantinga, Variety’ye yaptığı açıklamaile Steam Link’in 4K 60 FPS’lik görüntü sunabileceğini söylemişti. Ancak bağlantınız ya donanımınız yeterli değilse uygulama oyunları 1080p ile aktarmayı deneyecek.



Steam Link üzerinden telefonda veya bazka bir cihazda oyun oynarken platformun kendi gamepad’i olan Steam Controller’i kullanabilirsiniz. Uygulama diğer Android uyumlu gamepad’leri de destekliyor.

Steam Link’in iOS’a ne zaman yerini alacağı henüz belli değil. Ancak çıktığında, iOS 10 ve üstü versiyonlarda çalışacak. Apple TV’lerde ise tvOS 10.3 ve üstü gerekiyor.