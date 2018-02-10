Arda Turan önceki akşam, yakın arkadaşı Saffet Ulusoy’un doğum gününde uzatmalı sevgilisi Aslıhan Doğan’a 500 bin TL değerinde 5 kıratlık tektaş yüzükle evlilik teklifi ederek büyük bir sürprize imza atmıştı. Devre arasında Barcelona’dan Medipol Başakşehir’e transfer olan yıldız futbolcunun evlilik teklifinin altından bebek çıktı.

NİŞAN ÇIRAĞAN SARAYI'NDA

HT Magazin'den İsmail Uygur'un haberine göre, Turan’la iki kez ayrılıp barışan, üçüncü ayrılıkları sonrası evlilik şartı koyan Doğan’ın hamile olduğu öğrenildi. Sosyetik güzelin mutlu haberi vermesi üzerine çift, evlenme kararı aldı. Doğum günü partisinde evlilik teklifi yaparak süreci başlatan Turan ve Doğan, haftaya Çırağan Sarayı’nda nişan ve kına yapıp bir sonraki hafta Marmaris’te dünya evine girecek.

"EVLİ, MUTLU ÇOCUKLU"

Arda Turan’ın yakın arkadaşı Trabzonsporlu Burak Yılmaz, çifti yandaki paylaşımla tebrik etti.

ARDA TURAN İLE ASLIHAN DOĞAN AYRILMIŞTI

Arda Turan ile Aslıhan Doğan geçtiğimiz yılın eylül ayında üçüncü kez ayrılmıştı. Arda Turan, Instagram hesabından "Aslıhan Doğan'la ilişkimizi saygı çerçevesinde sonlandırdık.

Bundan sonraki hayatında kendisine sağlık ve mutluluk diliyorum. Kararımıza göstereceğiniz hassasiyet için şimdiden teşekkür ederim..." mesajıyla ayrılığı duyurmuştu. Çift bu ayrılıktan sonra dördüncü kez birbirlerine şans verdi.

Arda Turan'ın adı, pek çok ünlü isimle aşk dedikodularına karışmıştı. Geçtiğimiz yıl, Ebru Şallı ile yazışmaları sosyal medyaya düşmüştü. Daha sonra da ünlü manken Didem Soydan ile yakınlaştığı iddia edilmişti.

ASLIHAN DOĞAN KİMDİR?

Arda Turan'ın evlenme teklifi ettiği Adlıhan Doğan ile ilişkisi 2015 yılına dayanıyor. Peki Arda Turan ile bir ayrıl bir barış ilişkisiyle sık sık gündeme gelen Aslıhan Doğan kimdir? İşte Aslıhan Doğan'ın hayatından kesitler...

Aslıhan Doğan 4 Aralık 1985 yılında doğmuştur. İş insanı Sabri Doğan’ın kızıdır. Yay burcu olan Doğan bir süredir Arda Turan ile birliktelik yaşamaktadır. Saç rengi siyah göz rengi ise kahverengidir. İlk olarak Hakan Kosif'le olan ilişkisiyle gündeme gelmişti Aslıhan Doğan. Sevgilisinin kendisini aldatması üzerine çok uzun sürmedi bu ilişkisi. Ardından Milli futbolcu Arda Turan ile yaşadığı aşkla gündeme geldi.