Arda Turan önceki akşam, yakın arkadaşı Saffet Ulusoy’un doğum gününde uzatmalı sevgilisi Aslıhan Doğan’a 500 bin TL değerinde 5 kıratlık tektaş yüzükle evlilik teklifi ederek büyük bir sürprize imza atmıştı. Devre arasında Barcelona’dan Medipol Başakşehir’e transfer olan yıldız futbolcunun evlilik teklifinin altından bebek çıktı.
NİŞAN ÇIRAĞAN SARAYI'NDA
HT Magazin'den İsmail Uygur'un haberine göre, Turan’la iki kez ayrılıp barışan, üçüncü ayrılıkları sonrası evlilik şartı koyan Doğan’ın hamile olduğu öğrenildi. Sosyetik güzelin mutlu haberi vermesi üzerine çift, evlenme kararı aldı. Doğum günü partisinde evlilik teklifi yaparak süreci başlatan Turan ve Doğan, haftaya Çırağan Sarayı’nda nişan ve kına yapıp bir sonraki hafta Marmaris’te dünya evine girecek.
"EVLİ, MUTLU ÇOCUKLU"
Arda Turan’ın yakın arkadaşı Trabzonsporlu Burak Yılmaz, çifti yandaki paylaşımla tebrik etti.
ARDA TURAN İLE ASLIHAN DOĞAN AYRILMIŞTI
Arda Turan ile Aslıhan Doğan geçtiğimiz yılın eylül ayında üçüncü kez ayrılmıştı. Arda Turan, Instagram hesabından "Aslıhan Doğan'la ilişkimizi saygı çerçevesinde sonlandırdık.
Bundan sonraki hayatında kendisine sağlık ve mutluluk diliyorum. Kararımıza göstereceğiniz hassasiyet için şimdiden teşekkür ederim..." mesajıyla ayrılığı duyurmuştu. Çift bu ayrılıktan sonra dördüncü kez birbirlerine şans verdi.
Arda Turan'ın adı, pek çok ünlü isimle aşk dedikodularına karışmıştı. Geçtiğimiz yıl, Ebru Şallı ile yazışmaları sosyal medyaya düşmüştü. Daha sonra da ünlü manken Didem Soydan ile yakınlaştığı iddia edilmişti.
ASLIHAN DOĞAN KİMDİR?
Arda Turan'ın evlenme teklifi ettiği Adlıhan Doğan ile ilişkisi 2015 yılına dayanıyor. Peki Arda Turan ile bir ayrıl bir barış ilişkisiyle sık sık gündeme gelen Aslıhan Doğan kimdir? İşte Aslıhan Doğan'ın hayatından kesitler...
Aslıhan Doğan 4 Aralık 1985 yılında doğmuştur. İş insanı Sabri Doğan’ın kızıdır. Yay burcu olan Doğan bir süredir Arda Turan ile birliktelik yaşamaktadır. Saç rengi siyah göz rengi ise kahverengidir. İlk olarak Hakan Kosif'le olan ilişkisiyle gündeme gelmişti Aslıhan Doğan. Sevgilisinin kendisini aldatması üzerine çok uzun sürmedi bu ilişkisi. Ardından Milli futbolcu Arda Turan ile yaşadığı aşkla gündeme geldi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.