Cadde'nin haberine göre, bir alışveriş merkezinde seyahat acentasına uğrayan Arda Turan ve Emre Belözoğlu, daha sonra beyaz eşya mağazalarını gezdi.

İki yakın dost, neşeli halleriyle dikkati çekti. Çiçeği burnunda evli olan Arda Turan’ı görenler, milli futbolcuyu tebrik ederek mutluluklar diledi.