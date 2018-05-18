Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt'un köşesine taşıdığı habere göre; 2.5 yıl flört ettiği ünlü futbolcu Arda Turan ile 11 Mart'ta evlenen ve bebek bekleyen yeni gelin Aslıhan Doğan Turan ile ilgili tatsız bir haberim var! Çok kilo almamak, sağlıklı ve rahat bir hamilelik geçirmek için sporuna devam eden Aslıhan Hanım, görünmez kazaya kurban gitmiş! Pilates yaparken kafasına pilates aletinin demiri düşmüş. Kaşı açılan ve kanlar içinde kalan Aslıhan Hanım, apar topar Maslak'ta bir hastaneye götürülmüş. Hastanede Aslıhan Hanım'ın kaşına tam 18 dikiş atılmış.

ARDA HEMEN HASTANEYE KOŞMUŞ

Kafatası MR'ı çekilip bir süre hastanede müşahade altında tutulan Aslıhan Hanım'da Allah'tan kaşının yarılması dışında daha ciddi bir şey çıkmamış. Bunun üzerine doktorlar Aslıhan Hanım'ı evine göndermiş. Bu arada kazayı duyar duymaz soluğu hastanede eşinin yanında alan ve üzüntüden helak olan Arda Turan, MR'ın temiz çıkmasıyla derin bir nefes almış.



Önceki akşam hastaneye giden yakın bir arkadaşım, pansuman için gelen Aslıhan Hanım'ı görmüş. Aslıhan Hanım'ın bandajlı gözü mosmormuş. Anne olmaya hazırlanan Aslıhan Hanım'ın verilmiş sadakası varmış, kendisine acil şifalar diliyorum.