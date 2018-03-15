Şahin Irmak'ın kaleme aldığı ve başrolünde yer aldığı 'Düğüm Salonu' filminin ilk gösterimi önceki gece Levent'te bir AVM'de yapıldı.

FİLME DAMGA VURAN SAHNE

'Düğüm Salonu' filminin en çok konuşulan sahnesi Şahin Irmak ile İrem Sak'ın öpüşmesi oldu.

İZLERKEN HİÇ ETKİLENMEDİM'

Şahin Irmak'ın kendisi gibi oyuncu nişanlısı Asena Tuğal, öpüşme sahnesiyle ilgili sorulara şu yanıtı verdi: "O sahnelerin nasıl çekildiğini bildiğim için izlerken hiç etkilenmedim. Filmi gözlerimi ayırmadan izledim ve çok beğendim."