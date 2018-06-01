İnternet'e düşen küçük bir görselin ardından Ubisoft, Assassin's Creed serisinin yeni oyunu Assassin's Creed: Odyssey'i bir teaser ile birlikte duyurdu! Yayınlanan kısa videoda, 300 filmini andıran bir sahne ekrana geliyor ve oyunun logosuna yerleştirilmiş bir spartalı kaskı ile teaser sona eriyor.

E3'te daha detaylı şekilde tanıtılacağı tahmin edilen Assassin's Creed: Odyssey, seriyi Antik Yunan'a taşıyor. Serinin kötü gidişatına 2017'de satışa sunulan Assassin's Creed: Origins ile adeta dur diyen Ubisoft, suikastçıların kökenini Eski Mısır'a dayandırmıştı. Assassin's Creed: Odyssey'de ise suikastçıların izini Antik Yunan'da bulacağız.