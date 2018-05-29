Microsoft yeni ücretsiz yarış oyunu Miami Street’i erişime açtı. Windows 10 için tasarlanan yapım, kolay oynanabilen yapısıyla dikkat çekiyor. Klavyeye dahi ihtiyaç duymayan yapım sadece fare ile oynanabiliyor.

NaturalMotion’s CSR Racing’in oynanış şekliyle benzerlik gösteren Miami Street’te yapmanız gereken tek şey, doğru zamanlarda tıklayarak hızlanmak ve dönüşler yapmak. Eğer zamanlamayı iyi tutturursanız rakiplerinizi yenerek zafere ulaşıyorsunuz.

Gelecekte yeni hikayeler ve araçlarla geliştirilecek olan Miami Street, Electric Square trafından geliştirildi. Oyuna Microsoft Mağazası’ndan ücretsiz olarak ulaşabilirisniz.