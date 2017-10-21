ATAK helikopterine Pakistan Başbakanı Abbasi yoğun ilgi gösterdi

Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi, Türkiye'nin savunma sanayisindeki ihracat arayışlarında önemli yer tutan T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri'ni inceleyecek, sunulacak gösteriyi izleyecek.

Alınan bilgiye göre, D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütü 9. Zirvesi kapsamında İstanbul'da bulunan Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi, yarın T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri'nin tanıtımı amacıyla düzenlenen özel bir etkinliğe katılacak.

Abbasi'ye, etkinlikte, helikopterin özellikleri anlatılacak, ayrıca bir demo gösterisi sunulacak. Etkinlikte, Abbasi'nin helikopterle uçuş yapması da planlanıyor.

Üstün yetenekleriyle harekat sahasında kendisini ispat eden ATAK'ın ihracı için başta Pakistan olmak üzere çeşitli ülkelerle görüşmeler yürütülüyor. ATAK, bu arayışların bir parçası olarak katıldığı çeşitli uluslararası etkinlikte yeteneklerini sergiledi.

PAKİTAN'DA TESTTEN GEÇTİ

Pakistan bir süredir ATAK helikopteriyle ilgileniyor. Pakistan'a davet edilen ATAK, bir dizi teste tabi tutuldu ve bunlardan başarıyla geçti.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) tarafından üretilen helikopterin Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ilk teslimatı 2014'te gerçekleştirildi. Envanterdeki ATAK helikopterleri sayısı 24'e ulaşırken, yıl sonunda bu sayının 36'ya çıkarılması hedefleniyor.

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T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri