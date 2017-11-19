Atletico Madrid: 0 - Real Madrid: 0 | MAÇ SONUCU

Atletico Madrid'in yeni stadyumu Wanda Metropolitano'da ilk kez Real Madrid'e karşı oynadığı derbi maçında sert futbol öne çıktı. Karşılaşma boyunca Atletico'dan 6, Real Madrid'den de 2 futbolcu sarı kart gördü. Real Madrid'in kaptanı ve defanstaki önemli ismi Sergio Ramos, 37. dakikada Lucas'ın fazla kalkan ayağından aldığı darbeyle burnu kırıldı. İspanyol futbolcu ikinci yarı sahaya çıkamayarak yerine Nacho oyuna dahil oldu.

Karşılaşmanın ikinci yarısında daha atak oynayan ve gole yaklaşan taraf Real Madrid olsa da kaleci Jan Oblak başarılı kurtarışlarıyla öne çıktı.

Maç sonunda her iki takımda puanlarını 24'e yükseltti. Namağlup unvanını koruyan ve 4. sırada yer alan Atletico Madrid geride kalan 12 haftada altıncı beraberliğini aldı. Averajla üçüncülükte bulunan Real Madrid ise en büyük rakibi olan ve lider durumda bulunan Barcelona'nın 10 puan gerisine düştü.

Atletico Madrid

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