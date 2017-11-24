Avrupa'da otomotiv satışı 10 ayda 15,2 milyonu aştı

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verileriyle hazırlanan "Ekim-2017 Avrupa Otomotiv Pazar Değerlendirmesi" yayımlandı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamında otomotiv pazarında satışlar yılın 10 ayında 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 3,8 artarak 15 milyon 289 bin 449 adet seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde en fazla düşüş yüzde 11 ile İrlanda'da ve yüzde 4,5 ile İngiltere'de yaşandı. Satışların en çok arttığı pazarların başında yüzde 21,1 ile Litvanya, yüzde 20,7 ile Bulgaristan, yüzde 18,4 ile Hırvatistan yer aldı.

Otomotiv satışları ekimde geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 6,6 yükselerek 1 milyon 421 bin 526 adet seviyesinde gerçekleşti. Ekimde en fazla düşüş yüzde 17,2 ile İrlanda'da, yüzde 11,8 ile İngiltere'de, yüzde 3,9 ile Finlandiya'da yaşandı.

Ekimde en yüksek artış yüzde 36,7 ile Litvanya'da, yüzde 35,4 ile Bulgaristan'da, yüzde 31,9 ile Macaristan'da görüldü. Türkiye, yüzde 0,22 azalışla Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 6. ülke konumunda yer aldı.



HAFİF TİCARİDE YÜZDE 4.8 ARTIŞ

Yılın 10 ayında otomobil pazarı 2016'nın aynı döneminde göre yüzde 3,8 büyüdü ve toplam 13 milyon 234 bin 599 adet seviyesine ulaşıldı. Hafif ticari araç pazarı ise yüzde 4,8 büyüyerek 1 milyon 705 bin 434 adede ulaştı.

Ocak-ekim döneminde hafif ticaride en fazla düşüş yüzde 14 ile İrlanda'da, yüzde 9,1 ile Macaristan'da, yüzde 4,5 ile Danimarka'da, yüzde 3,5 ile İngiltere'de, 2,4 ile Letonya!da ve yüzde 0,5 ile Çekya'da yaşandı.



SATIŞLARINI EN ÇOK ARTIRAN İLK

Üç pazar sıralamasında; Slovenya yüzde 26,9, Bulgaristan yüzde 21,9 ve Yunanistan yüzde 18,7 oranlarıyla yer aldı.

Ekimde hafif ticari araç pazarında satış yüzde 12,8 arttı ve 175 bin 440 adede yükseldi. Bu ayda en fazla düşüş yüzde 23,8 ile İrlanda'da, yüzde 11 ile Danimarka'da, yüzde 7,4 ile İngiltere'de ve yüzde 0,2 ile Çekya'da gerçekleşti.

Satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında ise Litvanya yüzde 45,9, Romanya yüzde 44,8 ve Slovenya yüzde 41,4 oranlarıyla yer aldı.

Ocak-ekim döneminde Türkiye, yüzde 3,36 artışla Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 4. sırada yer aldı.

Avrupa otomotiv satışı

Avrupa otomotiv satışı oranları

Avrupa otomotiv satışı Kasım

Avrupa otomotiv satışı 2017