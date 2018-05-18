HT Magazin'de yer alan habere göre, geçtiğimiz yaz sezonunda talihsiz bir yangında yok olan Kitextreme okulunun öğrencisi olan Varlıer’in, hocası Türkiye Şampiyonu Taner Aykurt’a, kite okulunun küllerinden yeniden doğması için destek olduğu öğrenildi.

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