Önceki akşam Karaköy'de bir mekanda sahne alan şarkıcı Aynur Aydın, arkadaşı Aleyna Tilki ve Gülben Ergen hakkındaki sözlerine açıklık getirdi.

Cadde'nin haberine göre, 33 yaşındaki şarkıcı, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir radyo programında, "Artık Aleyna eve geldiğinde sütyen giyiyorum" diyerek herkesi şaşırtmıştı.

Bu konu hakkında konuşan Aydın, "Aslında anlatmak istediğim şey; Aleyna bazen bana haber vermeden snap çekiyor. Bu yüzden garip garip snapler ortaya çıkıyor. Ev hali herkes rahat etmek için böyle şeyler yapıyor. Çekince YouTube’a yükleniyor. Ben de bundan sonra Aleyna eve geldiğinde sütyen takacağım" dedi.

Şarkıcı, "Gülben Ergen'i örnek alıyorum" şeklinde çıkan haberlere ise "Arkadaşlar benim burada da demek istediğim şey; bu kadar saldırıya maruz kalmasına rağmen çok dik bir duruş sergiledi Gülben Ergen. Ben bunu örnek alıyorum" ifadelerini kullandı.