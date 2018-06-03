Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ortadoğu coğrafyasında 15 yılda ölen milyonlarca insanın ortak paydasının sadece Müslüman olmak olduğunu belirterek, “Tarihe gömdüğümüz gizli anlaşmalar, bugün yeniden diriltilmeye çalışılıyor” dedi.
Mardin’de bir dizi inceleme ve seçim çalışmalarında bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve işadamlarıyla önceki akşam iftarda bir araya geldi. Programda yaptığı konuşmada Mardin’deki huzur ve hoşgörü ortamına dikkat çeken Bakan Albayrak, “Aramıza nifak tohumları sokmaya çalışanlara izin vermedik. Birlikte mücadele ettik, birlikte kazandık. Aynı kaderi ve bu coğrafyadaki bu ülkeyi birlikte paylaştık. Farklılıkların her zaman zenginlik olduğunu, bu coğrafyada Türkiye Cumhuriyeti Devleti hep gösterdi. Bu ülke ve bu coğrafyadaki her bir kültür ve medeniyet et ve tırnak gibi. Bu coğrafyada birbirimizin yegâne dostu ve kardeşiyiz. Hele de bugünlerde, bu yaşanan Ortadoğu’daki zulüm resminde birilerinin hesabı Türkiye’yi de Suriye’ye, Irak’a çevirmektir. Bu coğrafyaya operasyon yapmak isteyenler bugüne kadar ‘böl-parçala-yönet’ tekniğini uyguladı. Uyguladığı ölçüde Suriye kaça bölünecek, Irak kaça bölünecek, Suudi Arabistan sırada mı, öbürü, diğerinde mi? Bugün başka bir hesaplaşma dönemindeyiz. Amaçlar yine aynı, raftan çıkarıyorlar, senaryoyu sahaya koyup uyguluyorlar. Yüz yıllık planların, bin yıllık intikamların rövanşının alınmaya çalışıldığı günlerden geçiyoruz” dedi.
‘İSTİKRAR ÜLKESİYİZ’
Gazete Habertürk'ün haberine göre Albayrak, milletin arasına kaos, kin, nefret ve terör sokmak isteyenlere karşı dimdik durulması gerektiğini belirterek şöyle devam etti: “Recep Tayyip Erdoğan olduğu sürece, bir daha o terörist zihniyetin sahada estirdiği istikrarsızlık, güvensizliğe geri dönüş yok. Birileri bunun hayalini rüyalarında belki görür, belki orada da göremez. Bu huzur ortamı sadece devlete değil sizlere, sizlerin duruşunuza, sizlerden sonra gelecek nesillere de emanet. Bu emanete ne kadar güçlü sahip çıkarsak bu coğrafyada oynanan operasyonun köküne kibrit suyu dökeceğiz.”
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