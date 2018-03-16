Bakan Tüfenkci açıkladı! Çiftlik Bank gibi...

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Başkent muhabirleriyle gerçekleştirdiği Hatay ziyaretinin ardından dönüş öncesi gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, yüksek kar ortaklığı vaadiyle çiftçilerden hayvan satın alan ve binlerce kişinin 500 milyon lira dolandırıldığı öne sürülen Çiftlik Bank ile ilgili de Bakan Tüfenkci, bakanlığa gelen tüketici şikayetleri kapsamında gerekli incelemeyi yaptıklarının altını çizdi. Tüfenkci, "Yatırılan ücretin yüzde 35'i kar vaadi olarak sunuluyor. Bu sistem içerisinde elde edilen kazançlara da bakıldığında bunun sürdürülebilir olması mümkün değildi. Çıkan müfettiş raporu sonucunda savcılığa suç duyurusunda da bulunduk. Geldiğimiz sonuç itibariyle bizim tespit ettiğimiz bunun gibi 11 tane daha girişim var, incelemeler devam ediyor. Bu konuda vatandaşların uyanık olması lazım. Bir alım satım olup olmadığını, vatandaş şikayet etmediği sürece bir inceleme yapılması mümkün değil" dedi.
"UBER VE TAKSİCİ ESNAFI AYNI MASAYA OTURACAK"
Akıllı telefon ile sisteme üye olan herhangi bir şoförle müşteriyi buluşturan ve seyahat sonrasında sürücüden komisyon alan mobil uygulaması Uber ile ilgili son zamanlarda çok sık sorun yaşanması ve şikayetlerin artmasına ilişkin bir düzenleme olup olmayacağı sorusu üzerine Tüfenkci, şu açıklamalarda bulundu:
"Bakanlığımız bu konuda sektör analizleri yapmış ve taksicilerin sorunları olduğu karşımıza çıkmıştı. Bununla ilgili biz serbest teşebbüs hürriyetinden yanayız. Ancak iki tarafın da hak ve menfaatlerini koruyacak şekilde ve taksici esnafını da mağdur etmeyecek, bir yandan da tüketici olarak vatandaşı da ihmal etmeyerek ciddi bir çalışmayı ortaya koyup, piyasanın da bu şekilde hareketlenmesini istiyoruz. Durum direkt bakanlığımızın yetkisinde olan bir konu değil, esnaflar yönü itibariyle taksici esnafının kendini check etmesi ve vatandaşın da neden bu uygulamayı tercih ettiğini iyi analiz ederek gerekirse taraflarla oturup neler yapılabileceği konuşularak karar verilebilir. Tarafları dinleyip piyasa koşullarına göre dinlemek istiyoruz. Uber ve taksici taraflarını bir araya getireceğiz, şiddet kullanılmasına karşıyız. Bu noktada gerek İçişleri Bakanlığımızı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Maliye Bakanlığımızı da devreye sokarak bir çalışma başlatacağız.
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