En son ‘Kiralık Aşk’ dizisiyle seyirci karşısına çıkan oyuncu Barış Arduç, Elle dergisinin Nisan sayısına kapak oldu.



Hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan oyuncu, “Şu an hayatım spor salonu ve evden ibaret ama mutluyum. İyi adam olmanın peşindeyim. Kimseyi üzmemenin, yaptığım işi düzgün yapmanın, herkesin mutlu yaşadığı bir dünyada yaşamanın derdindeyim. Başka bir derdim yok” diye konuştu.

"EGOM YOK"

Arduç, egoları olup olmadığıyla ilgili soruyu ise şöyle yanıtladı:



“Çok hakim olduğunuz bir konuda rakiplerinizle ya da kendinizle yarışırken, yapabilirim dediğiniz anlarda, bir şeyi beceremiyorsanız egonuz bazen devreye giriyor. Önemli olan onu kontrol edebilmek. Neyse ki bunu becerebiliyorum. Çok fazla egom yok. Hiç yok da diyemem tabii, herkesin vardır...”



