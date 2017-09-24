Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, Erbil'in Salahaddin kasabasında açıklama yaptı.

Barzani'nin açıklamaları:

"Irak şu an demokratik değil, mezhepsel bir devlettir. Bağdat yönetimiyle konuşma yapmaya çalıştık. Onlar bizim komşumuz, kardeşimiz. Onlarla tartışmamız mantıklı değil. Yeni formüller bulmaya çalıştık ama referanduma gidiyoruz."

Barzani, "Ancak bağımsızlık ile güvenliğimizi sağlayabiliriz. Biz, referandum sonrası Bağdat'la görüşmelerde bulunacağız. Bağdat ile artık ortaklığı müzakere etmeyiz." ifadelerini kullanırken "İran ve Türkiye ile dostuz. Onlara dostluk elini uzatıyoruz. İran ve Türkiye dostluğu geri çevirse de biz onlara dostluk elini uzatmaya devam ederiz" ifadelerini kullandı.

Referanduma sadece İsrail destek verirken, terör örgütü DEAŞ ile mücadelede Erbil'e en çok destek veren ABD başta olmak üzere Rusya, Fransa, İngiltere, Almanya, Türkiye ve diğer ülkeler karşı çıkıp iptal edilmesini istediğini açıklamıştı.

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