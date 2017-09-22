Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 3 saat süren bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından yayınlanan MGK bildirisinde Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit eden terör örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla devam ettirilmesi kararı alınırken, Kuzey Irak'ta IKBY tarafından yapılacağı açıklanan referandumla ilgili de sert açıklamalarda bulunuldu.
İşte MGK bildirisinin tam metni;
Toplantıda;
1. İç ve dış güvenlik meseleleri tüm boyutlarıyla ele alınımş, başta FETÖ/PDY, PKK/PYD-YPG ve DEAŞ olmak üzere, ülkemizin milli güvenliğini tehdit eden tüm terör örgütlerine yönelik olarak kurulumuzca daha önce tavsiye edilen tedbirler gözden geçirilmiş ve mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edilmiştir.
2. IKBY'nin 25 Eylül 2017 tarihinde düzenleyeceğini açıkladığı referandumun gayrimeşru niteliği ve kabul edilemezliği bir kez daha belirtilmiştir.
Türkiye'nin milli güvenliğini doğrudan tehdit eden bu adımın, Irak'ın siyasi birliği ve toprak bütünlüğü ile birlikte, bölgenin barış, güvenlik ve istikrarı için de tehdit oluşturan vahim bir yanlış olduğu kuvvetle vurgulanmıştır.
IKBY yönetimi, vakit varken referandum kararından vazgeçmeye davet edilmiştir. Bu takdirde, Irak Merkezi Hükümeti ile IKBY arasındaki meselelerin görüşmeler yoluyla ve anayasal temelde çözüme kavuşturulması için Türkiye'nin elinden gelen katkıyı yapmaya hazır olduğu kaydedilmiştir.
Kuzeyiyle birlikte tüm Irak'ın; Araplar, Kürtler, Türkmenler, Ezidiler, Keldaniler, Süryaniler ve diğer toplumsal gruplardan oluşan çoğulcu yapısının, ancak ülkenin toprak bütünlüğü temelinde korunabileceği belirtilmiştir.
Türkiye'nin yanısıra, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Uluslararası Toplum ve Irak Merkezi Hükümetinin de kabul etmediği bu yanlışta ısrar edilmesi halinde, Kuzey Irak'la birlikte bölgemizin tamamına zarar verecek vahim sonuçların ortaya çıkmasının kaçınılmaz olduğu ifade edilmiştir.
Tüm ikazlarımıza rağmen bu referandumun yapılması halinde Türkiye, ikili ve uluslararası anlaşmalardan doğan haklarını mahfuz tutar.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.
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Misafir 17 dakika öncezaman kuru laf zamanı değil sivrilttiğimiz kazık bize zarar verecek yılanın başı küçük iken ezilir06
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Misafir 17 dakika önceHerşeyin hayırlısı diyelim00
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Misafir 22 dakika önceBüyük Türkiyem Gereğini yapacaktır..Bizler her zaman hazırız.YA İSTİKLAL YA ÖLÜM...00