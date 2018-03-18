Süper Lig'de şampiyonluğu yakından ilgilendiren Medipol Başakşehir-Beşiktaş karşılaşmasını Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor tribünden takip etti.

16. haftada oynanan ve Galatasaray'ın 2-1 mağlup olduğu Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ardından görevine son verilen Hırvat teknik adam, Medipol Başakşehir-Beşiktaş mücadelesini, Galatasaray'da teknik direktör olduğu dönemde yardımcılığını yapan Ayhan Akman'la birlikte izledi.