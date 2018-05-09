'Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacı, Başbakan Binali Yıldırım'a olan benzerliğiyle dikkati çekti.

"BİR ANDA BAŞBAKANIMIZ GELDİ SANDIM"

Aslen Rizeli olan 82 yaşındaki Cahit Özay'ı gören sunucu Murat Yıldırım, şaşkınlığını gizleyemedi. Ünlü oyuncu, yarışmacıyı görür görmez "Bir anda Başbakanımız geldi sandım" dedi.



"BUNU BİR KİŞİ DAHA SÖYLEMİŞTİ"

82 yaşındaki yarışmacı, "Bunu bana bir kişi daha söylemişti" diyerek, Başbakan Binali Yıldırım'a benzetildiğini belirtti.